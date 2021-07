Videoplatform YouTube rolt Shorts, zijn TikTok-kloon, nu ook in ons land uit. De functie biedt onder meer filters om erg korte filmpjes mee op te leuken.

Shorts biedt een netwerk voor verticale video's van maximaal vijftien seconden, die je achter elkaar kunt plakken. Een reeks functies en filters moet dat geheel wat hipper maken. Je kan onder meer tekst toevoegen, muziek samplen en kleuren verbeteren. Voor zijn Shorts werkt YouTube onder meer samen met grote muziekuitgevers als Universal Music, Sony Music en Warner Music Group, waardoor je clipjes uit hun muziekbank zult kunnen gebruiken.

Je vindt de Shorts in een speciale videobalk, en op de mobiele versie zal je van het ene filmpje naar het andere kunnen vegen. Als dat allemaal wat lijkt op TikTok, dan is dat ongetwijfeld niet toevallig. Het succes van de Chinese app heeft eerder ook al Facebook geïnspireerd om Instagram Reels uit te brengen voor korte, hippe filmpjes.

Shorts werd in maart gelanceerd in de VS. Vanaf woensdag 14 juli is de bètaversie beschikbaar in meer dan honderd landen, waaronder België.

