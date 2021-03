YouTube Shorts, een netwerk voor bijzonder korte video's naar het voorbeeld van de populaire app TikTok, wordt in de Verenigde Staten uitgerold.

Een nieuwigheid blijft niet lang alleen in technologieland, zeker niet als het om een netwerk gaat dat zo populair en tegelijkertijd vermaledijd is als TikTok. YouTube rolt momenteel in de Verenigde Staten zijn kloon van de Chinese app uit, genaamd YouTube Shorts. Het werd eerder ook al in India gelanceerd.

Gebruikers kunnen op het netwerk korte filmpjes van maximum een minuut delen. De bijhorende app laat je vegen om van de ene naar de volgende clip te gaan. Het netwerk is momenteel in beta, maar lijkt volgens de eerste rapporten exact op TikTok, inclusief een portretmodus voor filmpjes in volledig scherm, mogelijkheden om te 'liken' en 'disliken' en door te klikken naar de maker van de video.

Ook gewoon op YouTube

Het eigen kantje dat YouTube aan dit geheel geeft, is dat de 'shorts' ook gewoon als YouTube-video op het gigantische platform staan, en ze dus ook daar bij de maker te vinden zijn. Gebruikers op bijvoorbeeld een laptop, die de app niet hebben, kunnen de clipjes op YouTube bekijken in de klassieke interface.

Wat YouTube Shorts dan weer wel mist zijn de gigantische hoeveelheid effectjes, muziek en filters die gebruikers van TikTok gewend zijn. De ingebouwde videobewerker van Shorts is in zijn huidige vorm vrij mager.

TikTok, van het Chinese bedrijf Bytedance, heeft er een hobbelige weg op zitten. Zorgen om privacy en het mogelijk delen van gegevens met de Chinese overheid zorgden er onder meer voor dat de Amerikaanse overheid de app meermaals probeerde te bannen. De app is, samen met een hele reeks Chinese apps, al wel gebannen in India (niet toevallig de plek waar YouTube Shorts in september lanceerde).Ook in Europa hebben verschillende consumentenorganisaties ondertussen klacht tegen de app ingediend. Dat houdt niet tegen dat de app dit jaar waarschijnlijk een miljard gebruikers bereikt, het merendeel daarvan in China.

Daartegenover staat dat YouTube 's werelds grootste videoplatform is, en eentje die de neiging heeft om functies van concurrenten te kopiëren. In 2015 lanceerde het bijvoorbeeld YouTube Gaming, een livestreamplatform waarmee het hoopte Twitch.tv van Amazon te beconcurreren. Dat platform werd vier jaar later weer gesloten, maar enkele van de livestreamingfuncties werden breed op het platform uitgerold. Ook YouTube Stories was een poging om de concurrentie te snel af te zijn, deze keer met een kloon van Snapchat die toestond dat je video's na zeven dagen weer verdwenen.

Of YouTube Shorts een lang leven beschoren is, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of en wanneer de app naar ons land komt.

