ByteDance, eigenaar van video-app TikTok, zag zijn omzet in 2020 met 111 procent stijgen tot 34,3 miljard dollar zo blijkt uit een interne memo.

Daaruit blijkt ook dat ByteDance in december 2020 ongeveer 1,9 miljard maandelijkse actieve gebruikers had op al zijn platforms. ByteDance, dat zijn hoofdkantoor houdt in Beijing, zag zijn jaarlijkse brutowinst met 93 procent stijgen tot 19 miljard dollar. Het nettoverlies bedroeg 45 miljard dollar dat werd toegeschreven aan een eenmalige boekhoudkundige aanpassing. Deze hield geen verband met de bedrijfsactiviteiten.

ByteDance heeft een waarde van ongeveer 100 miljard dollar. Onlangs werd Xiaomi-directeur Shou Zi Chew aangenomen als financieel manager dat zou mogelijk wijzen op een beursgang. Chew heeft Xiaomi namelijk met zijn beursgang geholpen. Maar volgens de Hongkongse krant South China Morning Post werd de beursgang van Bytedance uiteindelijk uitgesteld omdat het techbedrijf niet kon voldoen aan de eisen van zowel China als de Verenigde Staten.

In samenwerking met Dutch IT Channel

