In een blogpost heeft Kevin Mayer, de CEO van TikTok, bekendgemaakt dat het bedrijf een 'Transparency and Accountability Center' opzet. Dit houdt in dat ze onder andere de code die hun algoritmes aansturen openbaar maken zodat externe deskundigen deze kunnen bekijken. Hiermee zegt TikTok "regulering een stap voor" te zijn, en ze moedigen hun concurrenten aan hetzelfde te doen.

Met het openbaar maken van de code kunnen deskundigen inzien hoe de algoritmes bepaalde video's aan bepaalde gebruikers aanbieden en hoe de video's over het platform verspreid worden. Op die manier kunnen mensen van buiten TikTok real-time modereren.

De timing van deze post komt op een interessant moment, nu de grote techreuzen uit de Verenigde Staten zich moeten verdedigen tegenover het Huis van Afgevaardigden vanwege (vermeende) monopolieposities. TikTok presenteert zich als een waardige concurrent die ervoor moet zorgen dat de Amerikaanse techreuzen niet de hele markt opslokken. Mayer: "We denken dat iedereen beter wordt van eerlijke concurrentie, en als er bedrijven zijn die concurrerende producten willen lanceren dan zeggen wij: 'Kom maar op'." Mayer verwijst hier direct naar Reels, de nieuwe TikTok-achtige functie van Instagram - onderdeel van Facebook.

Maar Mayer is zich ook bewust van de zorgen van de Amerikaanse overheid omtrent Chinese tech. Hij zegt hierover: "De hele sector ligt onder een vergrootglas, en dat is niet meer dan terecht. Maar wij worden nog strenger beoordeeld omdat we van oorsprong een Chinees bedrijf zijn. Dit accepteren we, en we grijpen de kans graag aan om mensen gerust te stellen door ons transparant op te stellen en onze verantwoordelijkheid te nemen."

Het openbaar maken van broncode is een strategie die andere techbedrijven onder vuur ook geprobeerd hebben. Zo richtte het Chinese Huawei vorig jaar een Cyber Security Transparency Center op in Brussel. Kaspersky, de van oorsprong Russische securitylevernancier, deed iets gelijkaardigs met een datacenter in Zwitserland.

