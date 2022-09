Het socialemediabedrijf TikTok dreigt een miljoenenboete te krijgen van de Britse privacywaakhond ICO. Het bedrijf zou regels overtreden waarmee de gegevens van kinderen worden beschermd.

Het gaat om een boete van 27 miljoen pond, of omgerekend ruim 30 miljoen euro. Zo meldt de ICO dat TikTok waarschijnlijk minderjarigen toeliet tot het platform zonder dat ze daarvoor ouderlijke toestemming hadden.

Vergrootglas

TikTok ligt in heel Europa onder een vergrootglas vanwege zorgen over de gegevens van minderjarigen. Die zouden niet veilig zijn op het populaire platform. In juli trok TikTok een plan in om gebruikers gerichte reclame aan te bieden. Dat gebeurde nadat Europese toezichthouders zorgen hadden geuit over de privacy van gebruikers.

Een Iers onderzoek naar de kwestie bevindt zich in de eindfase. Dat onderzoek richt zich op de verwerking van persoonlijke gegevens van kinderen en het versturen van persoonlijke gegevens van Europese TikTok-gebruikers naar China.

