Douyin, de versie van TikTok voor het Chinese vasteland, heeft er met het eigen Douyin Pay een betaalfunctie bijgekregen. De video-app bevat in China al langer een webshopfunctie. Wanneer een influencer een product aanprijst, kunnen gebruikers dat artikel met een paar tikken aanschaffen.

Mobiele betaalmethoden zijn razend populair in China. Vooral Alibaba's Alipay en WeChat Pay van concurrent Tencent hebben de rol van contant geld vrijwel geheel overgenomen. Eerder hebben andere internetbedrijven geprobeerd het duopolie van die twee apps te doorbreken, maar zijn daar niet in geslaagd. Nu onderneemt TikTok een poging, met de integratie van Douyin Pay, meldt nieuwssite TechCrunch.

Chinees nieuwjaar

De lancering van de betaalfunctie is zo getimed dat hij rond het Chinees nieuwjaar valt. Dat is een belangrijke feestperiode waarbij vrienden en familie elkaar rode envelopjes met geld geven bij wijze van een gelukwens. WeChat heeft die traditie de laatste jaren met succes gedigitaliseerd, en Douyin wil daar nu ook op inspringen. Zo sponsort het bedrijf een veelbekeken tv-gala als 'technologieprovider' voor de rode envelopjes.

Het immense succes van Alipay bracht het bedrijf onlangs onder vuur. De Chinese overheid vreest al te grote macht van techbedrijven over de financiële sector en hield een beursgang van de financiële tak van Alibaba abrupt tegen. Sindsdien wordt het bedrijf flink aangepakt met nieuwe regelgeving en is oprichter Jack Ma van de radar verdwenen.

