De populaire Chinese video-app TikTok is op zoek naar een plek voor zijn hoofdkantoor. De Chinse eigenaar Bytedance wil af van het Chinese imago van de app en zoekt daarom buiten China. Singapore, Londen en Dublin zijn in beeld, zeggen bronnen rond het bedrijf tegen zakenkrant The Wall Street Journal.

TikTok heeft nu geen eigen hoofdkantoor. Eigenaar ByteDance is gevestigd in Peking, de hoogste TikTok-bestuurder zit in Shanghai en TikTok zelf heeft een kantoor in Los Angeles. Zuidoost-Azië en Europa zijn belangrijke markten voor de app. Op de kandidatenlijst voor het hoofdkantoor zouden geen Amerikaanse steden staan.

De videodeelapp ligt in de Verenigde Staten onder vuur en wordt een gevaar voor de staatsveiligheid genoemd. Amerikaanse politici maken zich openlijk zorgen over de banden tussen Bytedance en de Chinese overheid. Vorige maand is een onderzoek gestart naar de veiligheidsrisico's. TikTok wordt ook beschuldigd van censuur. Kritiek op China zou worden geblokkeerd. Zo zou op TikTok opvallend weinig te vinden zijn over protesten in Hongkong, over Tibet, Falun Gong en het Plein van de Hemelse Vrede.

De app heette vroeger musical.ly. Die werd eind 2017 voor 800 miljoen dollar gekocht door het Chinese Beijing Bytedance Technology. De Chinezen voegden musical.ly vorig jaar samen met hun eigen TikTok-app. Gebruikers in het Westen stapten over. TikTok heeft wereldwijd een half miljard tot een miljard gebruikers. De app, waarmee gebruikers korte filmpjes van zichzelf kunnen maken en die delen met anderen, is ook in België populair.

'TikTok wordt niet verkocht'

Opvallend: het Amerikaanse persbureau Bloomberg schreef maandag dat ByteDance een verkoop van een meerderheidsbelang in TikTok overweegt. De Chinese eigenaar ontkent dat verhaal. "Van tijd tot tijd kun je verhalen in de media lezen die niet waar zijn. Nu is er een onjuist bericht waarin wordt beweerd dat ByteDance heeft overwogen om TikTok geheel of gedeeltelijk te verkopen. Wij hebben formeel aangegeven dat het artikel niet klopt, maar het is desondanks gepubliceerd. Ik verzeker jullie dat er geen gesprekken zijn geweest met potentiële kopers van TikTok. En die intentie hebben we ook niet", aldus TikTok-topman Alex Zhu in een interne memo gericht aan het personeel.