Tim Berners-Lee, de uitvinder van het world wide web, heeft zijn plan gelanceerd om het internet te redden.

Berners-Lee kondigde een jaar geleden al aan dat hij zich zorgen maakte over waar het heen gaat met 'zijn' internet. Volgens de man moet het internet mensen verbinden en toegang geven tot kennis. En dat is in de voorbije dertig jaar niet gebeurd, zo zegt hij. Om het web alsnog in de juiste richting te duwen, heeft hij nu het Contract for the Web gelanceerd. Het gaat om een reeks principes die het huidige internet moeten herstellen en moeten vermijden dat we naar een 'digitale dystopie' afglijden.

Het gaat om negen principes voor overheden, bedrijven en individuen die ervoor moeten zorgen dat internettoegang betaalbaar en betrouwbaar te houden. Er is onder meer een clausule voorzien waarin bedrijven gevraagd wordt om de privacy van gebruikers te respecteren. Berners-Lee heeft de steun gekregen van een 150 organisaties, waaronder grote namen als Microsoft, Google, Twitter, en Facebook. Ook nonprofits als Electronic Frontier Foundation hebben hun krabbel onder het initiatief gezet.

Veel van die bedrijven staan de laatste maanden onder druk om beter om te gaan met de gebruikersdata die ze verzamelen. Als ze niet kunnen aantonen dat ze de principes van het Contract ondersteunen, dan worden ze weer van de lijst gehaald.

Ook de overheden van Duitsland, Frankrijk en bijvoorbeeld Ghana hebben zich voor het Contract geëngageerd en stellen daarbij onder meer dat ze ervoor zorgen dat iedereen toegang krijgt tot het internet, en dat dat internet te allen tijde beschikbaar blijft. Het is niet duidelijk of Berners-Lee ook meer autoritaire landen zoals Iran, India of China mee in zijn contract krijgt. De Iraanse overheid sloot eerder deze maand het internet in het land nog enkele dagen helemaal af.