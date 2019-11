Iran heeft in grote delen van het land het internet geblokkeerd. De stap lijkt er te komen na straatprotesten. Burgers betogen al enkele dagen tegen stijgende brandstofprijzen.

Iran heeft het grootste deel van zijn internet geblokkeerd. Dat schrijft techsite Techcrunch op basis van metingen door de NGO NetBlocks. Die meldt dat vast internetverkeer in het land op zo'n 5% ligt van het normale verkeer, en dat dataverbindingen voor de grootste mobiele providers in het land plat liggen.

De blokkade lijkt een maatregel te zijn tegen de straatprotesten die enkele dagen geleden in Iran uitbraken. Burgers betogen tegen een prijsstijging van 50% voor brandstof. Iran is een van de grootste producenten van olie ter wereld, waardoor benzine tot nu toe redelijk betaalbaar was.

Het afsluiten van het internet gebeurt steeds vaker in landen waar de regering de controle over, bijvoorbeeld, een protesterende menigte wil verhogen. Onder meer Pakistan en India hebben al communicatiediensten geblokkeerd in opstandige regio's, de bekendste zijnde Kasjmir, waar India in augustus alle communicatie platlegde. Rusland werkt ondertussen al een tijdje aan een systeem waarbij het communicatie met de buitenwereld kan afsluiten, mocht het dat willen.