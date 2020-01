Wereldwijd worden er dit jaar 0,9 procent meer 'computing devices' verkocht. Al is het vooral de smartphone die, met het oog op 5G, de markt doet groeien.

Gartner voorspelt dat er dit jaar 2,16 miljard toestellen (laptops, desktops, ultramobiles, tablets en mobiele telefoons) worden verkocht, ten opzichte van 2,15 miljard vorig jaar. Het merendeel daarvan (bijna 1,18 miljard) bestaat uit mobiele telefoons.

De marktanalist verwacht dat de opkomst van 5G-netwerken de vraag naar 5G-telefoons zal doen stijgen. Dit jaar gaat het om 12 procent van de toestellen, tegen 2022 wordt dat naar verwachting 43 procent. Recent nog had sectorfederatie GSMA gewaarschuwd dat 5G geen enorme boost aan de smartphonemarkt gaat geven, maar een stijging is er dus wel. Volgens Gartner ligt de groei vooral in China en opkomende markten in de regio Azia-Pacific.

Van traditionele laptops en desktops verwacht Gartner dat er dit jaar 178,2 miljoen stuks worden verkocht. Een cijfer dat zal dalen tot 161,6 miljoen in 2022.

Voor ultramobiles (zeer lichte en dunne laptops, maar ook tablets) in het premium segment verwacht de organisatie een stijging van 72,5 miljoen vandaag naar 80 miljoen binnen twee jaar. Daar tegenover staat dat ultramobiles in het 'basic & utility' segment, de goedkopere toestellen dus, zullen dalen van 138,7 miljoen naar 132,4 miljoen stuks.

Wat pc's betreft verwacht Gartner dit jaar opnieuw een daling door het einde van de migratie naar Windows 10. Vorige week nog kondigde Gartner een groei aan op diezelfde markt dankzij Windows 10, maar dat ging om de verkoopcijfers van 2019. De vreugde op de markt is dus van relatief korte duur.

