Telenet zal wellicht niet kunnen toetreden tot de beoogde samenwerking tussen Orange en Proximus om hun mobiele toegangsnetwerken te delen. Dat liet Telenet-CTO Micha Berger vandaag uitschijnen. Telenet blijft geïnteresseerd in een "slimme en duurzame samenwerking met drie partners", maar "ik geloof niet dat er op dit moment genoeg bereidheid is van de anderen", aldus Berger. "Ik zou er niet te veel op rekenen."

Afgelopen zomer maakten Proximus en Orange bekend dat ze een samenwerking willen aangaan om hun mobiele toegangsnetwerken te delen. Tegen eind dit jaar moet er een definitieve overeenkomst daarover uit de bus komen. De samenwerking moet onder meer leiden tot een betere dekking, en - in de toekomst - een snellere en bredere uitrol van 5G.

Kort na de aankondiging van Proximus en Orange maakte Telenet bekend dat het graag met de concurrenten wil onderhandelen over een mogelijke toetreding tot die joint venture. Maar dat lijkt intussen nog weinig waarschijnlijk, liet Telenet-CTO Micha Berger vandaag uitschijnen. "Er zijn contacten geweest, maar ik zou er op dit moment niet te veel op rekenen." Het Mechelse telecombedrijf blijft geïnteresseerd in een "slimme een duurzame samenwerking met drie partners", maar "ik geloof niet dat er op dit moment genoeg bereidheid is van de anderen om in die richting te evolueren", aldus Berger.

Samen hebben Proximus en Orange een marktaandeel van 75 procent in de mobiele netwerkmarkt. "Oneerlijk", vindt Telenet. "We denken niet dat hier een gezonde balans is, en de telecomregulator moet zich daar bewust van zijn", aldus nog Berger.

Proximus en Orange lieten eerder weten "open te staan voor discussie" over een mogelijke toetreding van Telenet tot de joint venture, maar stelden zich wel vragen bij de technische haalbaarheid. Proximus en Orange doen beroep op de Chinese gigant Huawei als leverancier voor netwerkapparatuur, Telenet maakt gebruik van de technologie van het Chinese ZTE.