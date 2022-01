De door Facebook opgerichte toezichtsraad krijgt maar geen antwoord op de vraag welke speciale regels er gelden voor bekendheden op het sociale netwerk. De Deense oud-premier Helle Thorning-Schmidt, die in het zogeheten Oversight Board zit, heeft zich daarover beklaagd.

De antwoorden die Facebook en moederbedrijf Meta Platforms wel geven, stemmen volgens Thorning-Schmidt niet tot tevredenheid.

Facebook heeft een speciaal systeem met de naam Cross Check dat van toepassing is op bekende politici, journalisten en andere bekende gebruikers. Dat moest voorkomen dat het sociale netwerk kritiek krijgt als berichten van dergelijke bekendheden ten onrechte worden verwijderd wegens overtredingen van de regels.

Lees ook: Facebook laat VIP's de regels breken, en verzweeg dat

Omdat Meta bij het beoordelen van berichten steeds meer vertrouwt op kunstmatige intelligentie worden er ook steeds vaker verkeerde beslissingen genomen. Als mensen daar bezwaar tegen maken, wordt dat vaak teruggedraaid. Dat kan echter niet voorkomen dat er bij bekendheden, die vaak door veel mensen gevolgd worden, slechte publiciteit ontstaat.

Volgens Facebook zou Cross Check 'slechts op een klein aantal beslissingen' worden toegepast. The Wall Street Journal onthulde echter dat het om 5,7 miljoen bekendheden ging. 'We wisten daar zeker niet voldoende over', aldus Thorning-Schmidt. Het Oversight Board werd door Facebook opgezet als een soort hooggerechtshof dat moet bepalen of het sociale netwerk zijn regels goed toepast.

De antwoorden die Facebook en moederbedrijf Meta Platforms wel geven, stemmen volgens Thorning-Schmidt niet tot tevredenheid.Facebook heeft een speciaal systeem met de naam Cross Check dat van toepassing is op bekende politici, journalisten en andere bekende gebruikers. Dat moest voorkomen dat het sociale netwerk kritiek krijgt als berichten van dergelijke bekendheden ten onrechte worden verwijderd wegens overtredingen van de regels.Lees ook: Facebook laat VIP's de regels breken, en verzweeg datOmdat Meta bij het beoordelen van berichten steeds meer vertrouwt op kunstmatige intelligentie worden er ook steeds vaker verkeerde beslissingen genomen. Als mensen daar bezwaar tegen maken, wordt dat vaak teruggedraaid. Dat kan echter niet voorkomen dat er bij bekendheden, die vaak door veel mensen gevolgd worden, slechte publiciteit ontstaat.Volgens Facebook zou Cross Check 'slechts op een klein aantal beslissingen' worden toegepast. The Wall Street Journal onthulde echter dat het om 5,7 miljoen bekendheden ging. 'We wisten daar zeker niet voldoende over', aldus Thorning-Schmidt. Het Oversight Board werd door Facebook opgezet als een soort hooggerechtshof dat moet bepalen of het sociale netwerk zijn regels goed toepast.