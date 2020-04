Het Deense Sitecore, dat web content en multichannel marketing automation software maakt, heeft Tom de Ridder aangesteld als chief technology officer. De Ridder is medeoprichter van Stylelabs, dat twee jaar geleden door Sitecore werd overgenomen.

Sitecore maakt wereldwijd zogeheten digital experience management software, en is voornamelijk actief in web content management en multichannel marketing. Het bedrijf heeft nu Tom de Ridder aangesteld als chief technology officer. In die rol rapporteert hij rechtstreeks aan CEO Mark Frost. Bedoeling is dat de Ridder de technologische innovaties van Sitecore naar de toekomst toe zal leiden.

Tom de Ridder was CTO en medeoprichter van Stylelabs, een Belgische start-up rond content marketing software als SaaS-dienst. Dat bedrijf werd eind 2018 door Sitecore overgenomen en is sindsdien ook internationaal actief.

