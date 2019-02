TomTom nog nauwer in zee met Microsoft

Voor TomTom betekent dit een verdere uitbreiding van de bestaande samenwerking met techreus Microsoft. De twee trekken al sinds december 2016 samen op. Onlangs werd bekend dat TomTom tevens een leidende leverancier wordt van navigatiedata voor het Azure-cloudplatform van Microsoft en voor Bing Maps.

Er werden geen financiële details rond de nieuwe deal gemeld. TomTom ligt de laatste tijd extra onder een vergrootglas nu techreus Google zich steeds nadrukkelijker op de navigatiemarkt begeeft. Het bedrijf werd groot met de ontwikkeling en verkoop van navigatiekastjes voor in de auto, maar zag later dat die werden ingehaald door navigatie-apps op de smartphone. Inmiddels is TomTom al tijden bezig zich om te vormen naar een meer allround navigatiedienstverlener.