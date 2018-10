Topbelegger probeert Dells beursplannen te dwarsbomen

De poging om Dell opnieuw naar de beurs te krijgen blijft bestaan, maar niet zonder slag of stoot. Dell Technologies ging enkele jaren geleden van de beurs, kocht nadien EMC (dat het merendeel van het succesvolle VMware bezit). Maar sinds deze zomer zegt Dell te overwegen om terug naar de beurs te gaan.

Dat wil het bedrijf via een binnenweg doen: in plaats van het uitgebreide proces van een IPO wil het de zogenaamde DVMT.n aandelen terugkopen. Dat zijn tracking aandelen van VMware die zijn ontstaan bij de overname van EMC. Als Dell daarin slaagt kan het via VMware opnieuw naar de beurs.

Maar dat is niet naar de zin van de activistische investeerder Carl Icahn. HIj verzette zich eerder al tegen zo'n deal en probeert nu andere aandeelhouders te ronselen om zich mee te verzetten. Dell biedt 109 dollar of 1,365 aandeel van het nieuwe Dell aan voor een DVMT.n aandeel. Dat is volgens Icahn veel te laag en de praktijk op zich noemt hij 'de ergst mogelijke corporate governance in de VS' volgens Business Insider.

Enkele weken geleden raakte het gerucht bekend dat Dell ook bekijkt of het dan toch niet zelf naar de beurs kan trekken. Maar dat is geen plan dat publiekelijk wordt uitgewerkt. Ondanks de uitlatingen van Icahn zegt het bedrijf volgens Reuters toch door te zetten met zijn plan om de tracking aandelen terug te kopen. The Register merkt wel op dat Dell van plan is om aandeelhouders in de komende weken te laten stemmen over de transactie.