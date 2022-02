Topman Kurt Sievers van het Nederlandse chipconcern NXP Semiconductors denkt dat de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders nog wel tot 2023 kunnen aanhouden.

Het in Eindhoven gevestigde NXP zette in 2021 een recordomzet in de boeken dankzij de sterke vraag naar chips. NXP is een belangrijke toeleverancier aan de auto-industrie, die al langere tijd worstelt met die tekorten, waardoor de productie wordt ontregeld. In een toelichting op de resultaten gaf Sievers aan dat niet alleen de auto-industrie kampt met chiptekorten, maar ook andere industriële sectoren. 'De autosector krijgt de meeste aandacht in de media, maar het is niet beter in andere segmenten die we bedienen', aldus de topman.

Volgens NXP is de vraag naar chips groter dan het aanbod. De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML zei vorige maand ook al dat de vraag naar zijn systemen groter is dan de eigen productiecapaciteit. Vanwege de tekorten aan halfgeleiders zijn grote chipproducenten enorme investeringen aan het doen om de productiecapaciteit te vergroten.

Sievers zei daarnaast tegen persbureau Bloomberg dat hij de plannen steunt van verschillende landen om een eigen chipproductiecapaciteit te ontwikkelen. Zo wil de Europese Unie een belangrijke wereldspeler worden in de chipindustrie. 'Gezien het feit dat NXP een zeer internationaal bedrijf is steunen we deze plannen zeker', aldus Sievers.

Ondertussen blijft het wereldwijde tekort aan halfgeleiders wegen op de autosector. Dat zien we nu ook bij de inschrijvingen van nieuwe auto's in België. In januari werden in ons land 33.947 nieuwe wagens ingeschreven, een daling met tien procent ten opzichte van januari 2021, zeggen de FOD Mobiliteit en sectorfederatie Febiac. Over heel 2021 waren er in België 367.741 netto-inschrijvingen (alle nieuwe personenwagens die niet binnen 30 dagen na hun eerste inschrijving weer geschrapt werden), een daling met 11,2 procent ten opzichte van 2020.

