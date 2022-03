Berichtenplatform Twitter heeft een Tor-website opgestart. Die moet het mogelijk maken om te tweeten vanuit landen waar de dienst in de ban is geslagen.

De stap lijkt in de eerste plaats te zijn ingegeven door de invasie van Oekraïne, en de daaropvolgende maatregelen in Rusland zelf. Russen die hun ongenoegen uiten over de oorlog, kunnen tot vijftien jaar cel krijgen, en platformen als Twitter en Facebook zijn er sinds vorige week afgesloten.

Tor moet een en ander nu omzeilen. De browser maakt anoniem surfen mogelijk door verkeer over een netwerk van versleutelde servers te sturen, die elk naar elkaar linken om je te verbergen voor de websites die je bezoekt. De dienst wordt al langer gebruikt door dissidenten en activisten, en moet gebruikers toelaten om nieuws en berichten te lezen die door overheden gecensureerd zijn.

Sites op het netwerk zijn bereikbaar via een speciale .onion url. Die van Twitter is https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion/. Eerder startten Facebook en kranten als New York Times, Deutsche Welle, Radio Free Europe en de BBC al Tor-sites.

