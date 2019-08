Autobouwer Toyota gaat met de Chinese start-up Pony.ai samenwerken aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto's.

In september moeten de eerste proefritten met autonome voertuigen beginnen op openbare wegen in Peking en Shanghai. Bij de tests worden aangepaste modellen Lexus RX gebruikt.

Eerder maakte Toyota bekend dat het komend jaar een zelfrijdende wagen gaat testen in de Brusselse Europese wijk.

Pony.ai, opgericht in 2016, is een koploper in China op het gebied van zelfrijdende auto's. Het bedrijf heeft ook een vergunning om zelfrijdende taxi's in Californië te laten rijden.

Toyota is de laatste tijd erg actief in China. In juli kondigden de Japanners aan een bedrag van 600 miljoen dollar te investeren in de Chinese taxi-app Didi Chuxing. Dat is omgerekend zo'n 540 miljoen euro. Daarnaast werkt Toyota samen met Baidu, dat met 'Apollo' een platform heeft gebouwd waar de technologie voor zelfrijdende auto's op kan draaien.