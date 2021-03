Els Bellens is redactrice bij Data News.

Volta Ventures en Peak Capital investeren een miljoen in het SaaS-platform dat kmo's moet helpen om hun nieuwe werknemers te begeleiden en op te leiden.

De Belgische start-up Whale maakt een SaaS-platform voor het 'onboarden' van medewerkers. De software van het bedrijfje brengt processen, procedures en andere informatie op één online plek samen, wat het makkelijker moet maken om nieuwe werknemers op te leiden, en om relevante informatie te delen met verschillende teams. Het richt zich daarbij vooral op kmo's met veel kenniswerkers.

Het bedrijf werd in 2018 opgericht met 50.000 euro aan eigen middelen en haalde vorig jaar 125.000 euro financiering op bij VLAIO. Volta Ventures en Peak Capital doen daar in een nieuwe investeringsronde nu 1 miljoen euro bij. Daarmee moet de internationalisering van het product in gang worden gezet. Whale wil namelijk wereldwijd uitbreiden. Een deel van het geld zal ook naar marketing gaan om het bedrijf sneller te doen groeien.

De Belgische start-up Whale maakt een SaaS-platform voor het 'onboarden' van medewerkers. De software van het bedrijfje brengt processen, procedures en andere informatie op één online plek samen, wat het makkelijker moet maken om nieuwe werknemers op te leiden, en om relevante informatie te delen met verschillende teams. Het richt zich daarbij vooral op kmo's met veel kenniswerkers. Het bedrijf werd in 2018 opgericht met 50.000 euro aan eigen middelen en haalde vorig jaar 125.000 euro financiering op bij VLAIO. Volta Ventures en Peak Capital doen daar in een nieuwe investeringsronde nu 1 miljoen euro bij. Daarmee moet de internationalisering van het product in gang worden gezet. Whale wil namelijk wereldwijd uitbreiden. Een deel van het geld zal ook naar marketing gaan om het bedrijf sneller te doen groeien.