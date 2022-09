Els Bellens is redactrice bij Data News.

De Belgische starter, die een AI-gestuurd platform maakt dat onder meer trends opsnort, gaat tanken bij Ageas en het Capricorn Digital Growth Fund.

De Belgische start-up Trensition haalt 1,8 miljoen euro op voor zijn AI-gestuurde intelligentie. Het bedrijf maakt een SaaS-platform voor strategische beslissingen, genaamd Trendtracker. Op basis van big data en interne AI-modellen biedt het bedrijf trendinzichten aan voor klanten in de bedrijfswereld, overheidsinstellingen en consultants.

Trensition bestaat sinds 2019 en werkt ondertussen voor meerdere groter internationale organisaties. Bedoeling is om met het nieuwe kapitaal de groei richting buitenland te versnellen en het eigen team uit te breiden. Voor deze nieuwe investering ging Trensition langs bij verzekeraar Ageas, waarmee het bedrijf al langer samenwerkt. Capricorn Growth Fund, een beheerder van durfkapitaal, stapt ook mee in deze ronde.

