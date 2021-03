De Zweedse vrachtwagenbouwer Volvo waarschuwt voor zware productieproblemen wegens een tekort aan halfgeleiders. De vrachtwagenfabriek in Oostakker bij Gent draait voorlopig nog.

Wegens het wereldwijde tekort aan chips zal de vrachtwagenbouwer in het tweede kwartaal de productie een tijd moeten stopzetten. Naargelang de fabriek kan dat twee tot vier weken duren, klinkt het.

Volvo heeft ook een grote truckfabriek in Oostakker bij Gent. Daar lag de productie in februari al een week stil wegens tekorten aan halfgeleiders. Of de fabriek in Oostakker in het tweede kwartaal opnieuw de ketting moet stilleggen, is nog niet duidelijk. 'Voorlopig draait de fabriek nog. We bekijken dag per dag, week per week', aldus de woordvoerster.

De wereldwijde stijgende vraag naar computers en spelconsoles ten gevolge van de lockdown zorgt ervoor dat het aanbod aan chips onder druk staat. In heel wat bedrijven zorgt dat voor leveringsproblemen. Zo zal de autofabriek Volvo Car Gent eind deze week noodgedwongen een productiestop invoeren.

