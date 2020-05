De Amerikaanse president Donald Trump zou donderdag een decreet over sociale media ondertekenen. Over de precieze inhoud van het decreet bestaat nog geen duidelijkheid. Maar de aankondiging komt er kort nadat Trump hard had uitgehaald naar Twitter, wegens het plaatsen van een factcheck bij een van zijn berichten.

Trump had er woensdag mee gedreigd om de sociale media 'te reguleren' of zelfs 'te sluiten.' 'Republikeinen hebben het gevoel dat socialemediaplatforms conservatieven de mond snoeren. We gaan hen stevig reguleren of sluiten omdat we dit nooit kunnen toestaan', zo deelde de Amerikaanse president mee op Twitter.

De discussie is een gevolg van twee berichten die Trump dinsdag op de microblogsite had geplaatst. Daarin beweerde hij dat stemmingen per post 'substantieel frauduleus' zijn. 'Brievenbussen zullen geplunderd worden, stembiljetten zullen vervalst worden en illegaal worden afgedrukt en frauduleus worden ondertekend', zo schreef hij onder meer.

Twitter plaatste daarop een symbool bij de tweets, samen met de zin 'lees hier de feiten over verkiezingen per post.' Wie daarop klikte, werd doorverwezen naar aan webpagina waarin de uitlatingen van Trump onder meer met behulp van nieuwsartikels weerlegd werden. Het was de eerste keer dat de Amerikaanse president op de sociaalnetwerksite werd teruggefloten voor het verspreiden van misleidende informatie.

