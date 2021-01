De Amerikaanse president Donald Trump heeft overwogen zich aan te melden bij het Twitter-alternatief Parler, onder het pseudoniem Persoon X. Dat was kort voordat het sociale medium werd afgesloten. Dat zei topman John Matze van het conservatieve en bij Trump-aanhangers populaire platform.

Parler stopte zondag nadat de webserviceafdeling van Amazon de dienst offline had gehaald. Volgens webhost Amazon was het sociale netwerk er niet in geslaagd gewelddadige en haatdragende berichten te bestrijden. Matze liet intussen al weten dat het platform mogelijk niet meer online komt.

Trump moest op zoek naar een alternatief omdat Twitter, Facebook en YouTube zijn accounts hadden opgeschort of geschrapt na de bestorming van het Capitool afgelopen week. Onder de aanvallers waren vooral aanhangers van de vertrekkende president.

Parler stopte zondag nadat de webserviceafdeling van Amazon de dienst offline had gehaald. Volgens webhost Amazon was het sociale netwerk er niet in geslaagd gewelddadige en haatdragende berichten te bestrijden. Matze liet intussen al weten dat het platform mogelijk niet meer online komt. Trump moest op zoek naar een alternatief omdat Twitter, Facebook en YouTube zijn accounts hadden opgeschort of geschrapt na de bestorming van het Capitool afgelopen week. Onder de aanvallers waren vooral aanhangers van de vertrekkende president.