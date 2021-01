Parler lijkt niet snel terug te komen. Het sociale netwerk vindt geen nieuwe hostingdienst nadat het door AWS werd geblokkeerd. Het netwerk zou weigeren haatberichten te modereren.

Sociaal mediaplatform Parler, favoriet onder Trump-supporters, vindt geen nieuwe host. Dat heeft John Matze, CEO van het platform gezegd aan Reuters. Parler werd gehost op Amazon Web Services maar werd daar, na de bestorming van het Amerikaanse Capitool vorige week, geblokkeerd. Zonder hostingdienst is de site niet bereikbaar, en er staan momenteel niet veel bedrijven te springen om die hosting te verzorgen. Matze heeft daarom een rechtszaak aangespannen tegen AWS voor contractbreuk, en omdat AWS zo concurrent Twitter een onfair voordeel zou geven. Hij vraagt aan de rechter om zijn hosting te herstellen tot die zaak is uitgeklaard.

Parler is populair bij conservatieve en extreemrechtse gebruikers en prees zichzelf aan als een netwerk met de nadruk op vrije meningsuiting, waar deze stemmen zonder problemen hun gangen konden gaan. Het netwerk stond dan ook vol racistische uitspraken en oproepen tot geweld, die volgens AWS niet gemodereerd werden. Dat is tegen de contractregels van AWS, zo zegt de techgigant in een antwoord op de aanklacht van Parler, en het is de reden dat het platform uit de lucht werd gehaald. AWS merkt ook op dat het Twitter niet host, en dat het die dienst dus ook niet zou kunnen blokkeren of bevooroordelen, zelfs als het dat zou willen.

Honderd haatberichten

Volgens AWS heeft Parler lange tijd geweigerd om gevaarlijke content te verwijderen. De clouddienst geeft aan dat het Parler twee maanden geleden al waarschuwde dat er berichten op het netwerk stonden die aanzetten tot geweld, wat tegen de regels van AWS is. In de volgende zeven weken stuurde AWS Parler nog honderd extra voorbeelden van haatberichten, waar, zo staat in de aanklacht, niet veel mee gebeurde. Enkele van die voorbeelden staan in de brief die AWS naar de rechtbank stuurde. Ze roepen onder meer op tot het doden van tech-CEO's als Mark Zuckerberg en Jack Dorsey, tot het in brand steken van Amazon trucks en het martelen van parlementsleden.

De blokkering kwam dus niet uit het niets, zegt AWS. Al lijkt een en ander wel in een stroomversnelling te zijn gekomen toen Trump-supporters een poging tot staatsgreep pleegden op 6 januari. Op dat moment werd de Parler app, dat gezien wordt als een van de platformen waarop deze groep zich organiseerde, geblokkeerd op de platformen van Google en Apple. Niet snel daarna verdween het door de blokkering van AWS helemaal van het internet.

PirateBay schopt na

Op Twitter merkt Peter Sunde Kolmisoppi, een van de oprichters van de Pirate Bay, ondertussen fijntjes op dat 'zijn site' na twintig jaar nog altijd bestaat, ondanks veroordelingen door overheden van de VS, Rusland en meerdere Europese landen.

The pirate bay, the most censored website in the world, started by kids, run by people with problems with alcohol, drugs and money, still is up after almost 2 decades. Parlor and gab etc have all the money around but no skills or mindset. Embarrassing. — Peter Sunde Kolmisoppi (@brokep) January 10, 2021

Kolmisoppi gaat in een twitterdraadje dieper in op hoe hij en zijn companen de site overeind hielden, en hoe ze met kritiek omgingen. De man is ondertussen een van de financiers van Njalla, een privacygerichte dienst voor domeinregistraties. Hij schrijft dat die dienst de vraag heeft gekregen om Parler te hosten, maar weigerde. "We zijn pro mensenrechten", zegt hij, "en daar hoort ook het recht bij om niet te worden vermoord door extreemrechtse terroristen."

Sociaal mediaplatform Parler, favoriet onder Trump-supporters, vindt geen nieuwe host. Dat heeft John Matze, CEO van het platform gezegd aan Reuters. Parler werd gehost op Amazon Web Services maar werd daar, na de bestorming van het Amerikaanse Capitool vorige week, geblokkeerd. Zonder hostingdienst is de site niet bereikbaar, en er staan momenteel niet veel bedrijven te springen om die hosting te verzorgen. Matze heeft daarom een rechtszaak aangespannen tegen AWS voor contractbreuk, en omdat AWS zo concurrent Twitter een onfair voordeel zou geven. Hij vraagt aan de rechter om zijn hosting te herstellen tot die zaak is uitgeklaard.Parler is populair bij conservatieve en extreemrechtse gebruikers en prees zichzelf aan als een netwerk met de nadruk op vrije meningsuiting, waar deze stemmen zonder problemen hun gangen konden gaan. Het netwerk stond dan ook vol racistische uitspraken en oproepen tot geweld, die volgens AWS niet gemodereerd werden. Dat is tegen de contractregels van AWS, zo zegt de techgigant in een antwoord op de aanklacht van Parler, en het is de reden dat het platform uit de lucht werd gehaald. AWS merkt ook op dat het Twitter niet host, en dat het die dienst dus ook niet zou kunnen blokkeren of bevooroordelen, zelfs als het dat zou willen. Volgens AWS heeft Parler lange tijd geweigerd om gevaarlijke content te verwijderen. De clouddienst geeft aan dat het Parler twee maanden geleden al waarschuwde dat er berichten op het netwerk stonden die aanzetten tot geweld, wat tegen de regels van AWS is. In de volgende zeven weken stuurde AWS Parler nog honderd extra voorbeelden van haatberichten, waar, zo staat in de aanklacht, niet veel mee gebeurde. Enkele van die voorbeelden staan in de brief die AWS naar de rechtbank stuurde. Ze roepen onder meer op tot het doden van tech-CEO's als Mark Zuckerberg en Jack Dorsey, tot het in brand steken van Amazon trucks en het martelen van parlementsleden.De blokkering kwam dus niet uit het niets, zegt AWS. Al lijkt een en ander wel in een stroomversnelling te zijn gekomen toen Trump-supporters een poging tot staatsgreep pleegden op 6 januari. Op dat moment werd de Parler app, dat gezien wordt als een van de platformen waarop deze groep zich organiseerde, geblokkeerd op de platformen van Google en Apple. Niet snel daarna verdween het door de blokkering van AWS helemaal van het internet. Op Twitter merkt Peter Sunde Kolmisoppi, een van de oprichters van de Pirate Bay, ondertussen fijntjes op dat 'zijn site' na twintig jaar nog altijd bestaat, ondanks veroordelingen door overheden van de VS, Rusland en meerdere Europese landen. Kolmisoppi gaat in een twitterdraadje dieper in op hoe hij en zijn companen de site overeind hielden, en hoe ze met kritiek omgingen. De man is ondertussen een van de financiers van Njalla, een privacygerichte dienst voor domeinregistraties. Hij schrijft dat die dienst de vraag heeft gekregen om Parler te hosten, maar weigerde. "We zijn pro mensenrechten", zegt hij, "en daar hoort ook het recht bij om niet te worden vermoord door extreemrechtse terroristen."