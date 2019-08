De Amerikaanse president Donald Trump wil dat er meer toezicht komt op het internet en sociale media om massaschietpartijen in de toekomst te voorkomen. Volgens de president floreren haatgedachtes op sociale media en doen aanslagplegers daar ideeën op.

"We gaan samenwerken met sociale mediabedrijven om mogelijke schutters op te sporen voordat het tot een aanslag komt", stelt Trump. "Dat was ook mogelijk bij de schietpartij in Parkland, maar niemand deed iets, waarom niet?"

De Amerikaanse president zei dat racisme en haatdelicten geen plek hebben in de Verenigde Staten. "Deze donkere ideologieën moeten worden verslagen." Vorige maand lag Trump zelf onder vuur omdat hij een aantal gekleurde Democratische leden van het Huis in een reeks tweets aanraadde 'terug te keren naar hun eigen land'.