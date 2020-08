De Amerikaanse president Donald Trump wil de populaire socialemedia-app TikTok van het Chinese bedrijf ByteDance verbieden in de Verenigde Staten.

Dat heeft hij vrijdag (lokale tijd) meegedeeld tegen journalisten aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One.

Het financiële persbureau Bloomberg had eerder op basis van ingewijden nog gemeld dat Trump zou werken aan een order, waarbij ByteDance zou worden gedwongen om TikTok te verkopen. Het technologiebedrijf Microsoft zou zelfs al gesprekken hebben opgestart om de Amerikaanse activiteiten van TikTok in handen te krijgen.

Maar Trump stelt nu dat hij nog een stap verder wil gaan. 'Wat TikTok betreft, we gaan ze verbieden in de Verenigde Staten', zo klinkt het. Volgens de Amerikaanse media zou hij het verbod zaterdag al willen uitvaardigen, al zijn de details nog niet bekend.

TikTok, waarop gebruikers korte filmpjes kunnen plaatsen, is erg populair bij tieners. Maar de Verenigde Staten zien daarin een gevaar voor de nationale veiligheid, omdat ByteDance op die manier veel informatie over Amerikaanse burgers kan vergaren. Die informatie wordt volgens de Amerikanen mogelijk doorgespeeld naar de Chinese overheid. TikTok heeft altijd al ontkend dat gebruikersdata worden doorgegeven aan Peking.

Dat heeft hij vrijdag (lokale tijd) meegedeeld tegen journalisten aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One.Het financiële persbureau Bloomberg had eerder op basis van ingewijden nog gemeld dat Trump zou werken aan een order, waarbij ByteDance zou worden gedwongen om TikTok te verkopen. Het technologiebedrijf Microsoft zou zelfs al gesprekken hebben opgestart om de Amerikaanse activiteiten van TikTok in handen te krijgen. Maar Trump stelt nu dat hij nog een stap verder wil gaan. 'Wat TikTok betreft, we gaan ze verbieden in de Verenigde Staten', zo klinkt het. Volgens de Amerikaanse media zou hij het verbod zaterdag al willen uitvaardigen, al zijn de details nog niet bekend.TikTok, waarop gebruikers korte filmpjes kunnen plaatsen, is erg populair bij tieners. Maar de Verenigde Staten zien daarin een gevaar voor de nationale veiligheid, omdat ByteDance op die manier veel informatie over Amerikaanse burgers kan vergaren. Die informatie wordt volgens de Amerikanen mogelijk doorgespeeld naar de Chinese overheid. TikTok heeft altijd al ontkend dat gebruikersdata worden doorgegeven aan Peking.