Elektronicagigant Sony en de Taiwanese chipreus TSMC hebben een akkoord bereikt voor de bouw van een nieuwe megafabriek voor computerchips in Japan.

Het project kost zo'n 7 miljard dollar, waarvan Sony via zijn filiaal SSS 500 miljoen op tafel legt, zo maakten beide bedrijven dinsdag bekend.

Wereldwijd is er een tekort aan computerchips, dat vooral in de autosector hard gevoeld wordt. TSMC kondigde de bouw van een nieuwe fabriek in Japan vorige maand al aan, maar nu blijkt dat ook Sony deelneemt aan het project. Het bedrijf krijgt een belang van 20 procent.

Ook de Japanse regering zal een 'belangrijke financiële bijdrage' leveren, klinkt het dinsdag. Ongeveer de helft van de kostprijs zou worden gesubsidieerd, schrijven Japanse media. Eerder deze week raakte al bekend dat Japan werkt aan een programma om zulke fabrieken te subsidiëren.

De nieuwe fabriek komt in Kumamoto, op het eiland Kyushu, in het zuidwesten van Japan. De bouw start volgend jaar, tegen eind 2024 zou de productie moeten kunnen opstarten. In de fabriek zouden ongeveer 1.500 mensen aan de slag kunnen, voornamelijk hoogopgeleiden.

Het project kost zo'n 7 miljard dollar, waarvan Sony via zijn filiaal SSS 500 miljoen op tafel legt, zo maakten beide bedrijven dinsdag bekend.Wereldwijd is er een tekort aan computerchips, dat vooral in de autosector hard gevoeld wordt. TSMC kondigde de bouw van een nieuwe fabriek in Japan vorige maand al aan, maar nu blijkt dat ook Sony deelneemt aan het project. Het bedrijf krijgt een belang van 20 procent.Ook de Japanse regering zal een 'belangrijke financiële bijdrage' leveren, klinkt het dinsdag. Ongeveer de helft van de kostprijs zou worden gesubsidieerd, schrijven Japanse media. Eerder deze week raakte al bekend dat Japan werkt aan een programma om zulke fabrieken te subsidiëren.De nieuwe fabriek komt in Kumamoto, op het eiland Kyushu, in het zuidwesten van Japan. De bouw start volgend jaar, tegen eind 2024 zou de productie moeten kunnen opstarten. In de fabriek zouden ongeveer 1.500 mensen aan de slag kunnen, voornamelijk hoogopgeleiden.