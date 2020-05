Het Taiwanese TSMC pompt twaalf miljard dollar in een processorfabriek in de Amerikaanse staat Arizona. Daarmee snoept Trump een grote investering af van China.

Eerder deze week schreven we nog dat de regering Trump gesprekken voert met onder meer Intel en TSMC om een chipfabriek in de VS te openen. Intel bevestigde toen dat er gesprekken lopen met het Amerikaanse ministerie van Defensie. TSMC gaf geen commentaar.

Nu komt er toch meer duidelijkheid van die laatste. TSMC zal volgens Reuters een fabriek openen in Arizona, goed voor 1.600 jobs. Het bedrijf heeft vandaag al een fabriek in de staat Washington, hetzij voor dochterbedrijf WaferTech.

TSMC is geen bekende naam bij het grote publiek maar het is het grootste bedrijf van Taiwan. Het heeft onder meer Apple, Huawei en Qualcomm, een andere chipfabrikant, als klant.

Eerder deze week schreven we nog dat de regering Trump gesprekken voert met onder meer Intel en TSMC om een chipfabriek in de VS te openen. Intel bevestigde toen dat er gesprekken lopen met het Amerikaanse ministerie van Defensie. TSMC gaf geen commentaar.Nu komt er toch meer duidelijkheid van die laatste. TSMC zal volgens Reuters een fabriek openen in Arizona, goed voor 1.600 jobs. Het bedrijf heeft vandaag al een fabriek in de staat Washington, hetzij voor dochterbedrijf WaferTech.TSMC is geen bekende naam bij het grote publiek maar het is het grootste bedrijf van Taiwan. Het heeft onder meer Apple, Huawei en Qualcomm, een andere chipfabrikant, als klant.