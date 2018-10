Twee commerciële radiozenders schakelen over op Waze voor verkeersinfo

Medialaan, de eigenaar van de twee radiozenders, is het eerste mediabedrijf in Vlaanderen dat samenwerkt met Waze. "Het Media-programma van Waze maakt het mogelijk om rapporten te zien van miljoenen lokale Wazers op de weg en het allemaal om te zetten in bruikbare en betrouwbare verkeersinformatie. De verkeersdrukte kan juister voorspeld worden, waardoor luisteraars hun traject beter kunnen inschatten", kondigt Medialaan aan in een persbericht.

Gebruikers van de navigatie-app, die vijf jaar geleden werd overgenomen door Google, kunnen andere bestuurders waarschuwen voor onder meer files, ongelukken en snelheidscontroles. Door op al die data slimme algoritmes toe te passen, kan Waze de snelste weg en de verwachte reistijd voorspellen.

De navigatie-app, die gratis kan worden geïnstalleerd op een smartphone, wordt alsmaar populairder. Toch maakt 85% van de Vlamingen nog steeds gebruik van de radio als bron om aan verkeersinformatie te komen.

Qmusic en Joe geven om het half uur een verkeersupdate en doen dat voortaan dus op basis van Waze. Totnogtoe deden ze beroep op de diensten van TomTom. De publieke radiozenders hebben hun eigen, gezamenlijke verkeersredactie.