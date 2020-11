Na de antitrustzaak die de federale overheid van de VS heeft aangespannen, is er ook een tweede, en mogelijk derde, zaak in de maak op lokaal vlak.

Volgens bronnen van Reuters wil een groep Amerikaanse staten een gelijkaardige mededingingszaak tegen Google opstarten. De zaak zou midden december worden opgestart en zou zich ook willen laten combineren met de antitrustzaak die het Amerikaanse ministerie van Justitie in oktober aankondigde.

In beide gevallen gaat het over de dominantie van Google rond hun zoekmachine en online advertenties. De vrees van de overheden is dat Google zodanig groot is, dat het concurrentie fnuikt, omdat het ook genoeg middelen heeft om haar machtspositie aan te houden.

De tweede zaak komt vanuit de staten Colorado, Iowa, Nebraska, New York, North Carolina, Tennessee en Utah. Maar er wordt ook gewerkt aan een derde zaak, vanuit de openbare aanklagers van vijftig staten en gebieden. Zij kondigden in september 2019 al een onderzoek aan, maar specifiek gefocust op de online advertentietechnologie van Google.

Google heeft de afgelopen jaren onder meer in Europa al enkele miljardenboetes gekregen voor misbruik van haar machtspositie en trof in 2013 al eens een schikking in de VS rond Adsense. Na de aankondiging van de antitrustzaak in de VS liet het bedrijf weten dat het de rechtszaak 'zeer gebrekkig' vond en dat het bedrijf zo dominant is omdat mensen zelf kiezen om diensten van Google te gebruiken.

