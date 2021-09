Ook de SEC, de Amerikaanse bedrijfsregulator, start een onderzoek naar seksueel wangedrag en discriminatie bij gamemaker Activision Blizzard. Het bedrijf wordt al aangeklaagd door de arbeidsregulator van de staat Californië.

De US Security and Exchange Commission, een federale Amerikaanse bedrijfsregulator, heeft documenten en vergaderingsnotulen opgevraagd bij Activision Blizzard. Daarbij zijn ook CEO Bobby Kotick en andere directeuren opgeroepen voor verhoor, en hun communicatie (zoals bijvoorbeeld mailverkeer) moet worden overgedragen. De SEC wil daarmee uitzoeken hoe de uitgever van games als 'Call of Duty' en 'World of Warcraft' rapporten over wangedrag, pesterijen en giftige werksfeer in het verleden heeft behandeld.

De SEC-vraag is een direct gevolg van een lopend onderzoek van het California Department of Fair Employment and Housing, de arbeidsregulator van de staat waar Activision Blizzard zijn hoofdkwartier heeft. In juli legde die regulator klacht neer tegen het bedrijf, omwille van misbruik en seksueel wangedrag jegens een hele reeks medewerkers.

Het bedrijf zegt met de SEC mee te werken. Dat is een pak meer welwillendheid dan het enkele maanden geleden liet zien. In een eerste reactie op de aanklacht in juli had Activision Blizzard het in een officiële mededeling nog over het 'onverantwoord gedrag van staatsbureaucraten'. De aanklacht werd vervolgens uitgebreid door de staat Californië, omdat Activision Blizzard niet zou meewerken aan het onderzoek. Nu lijkt dus ook de federale regulator zich ermee bezig te houden. De National Labor Relations Board, een Amerikaanse arbeidsregulator, heeft deze week overigens ook klachten over het bedrijf ontvangen, omdat het medewerkers die zich uitspreken over discriminatie zou intimideren. Een reeks directeuren, waarvan er enkele in de originele klacht bij naam worden genoemd, zijn ondertussen vertrokken.

