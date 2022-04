Elon Musk zal Twitter-berichten die de beurskoers van Tesla kunnen beïnvloeden, voorlopig nog vooraf door juristen moeten laten controleren. Een poging van de oprichter van de autobouwer om onder eerdere afspraken met de Amerikaanse beurswaakhond SEC uit te komen, mislukte woensdag.

Een rechter in New York ging niet mee in het verzoek van Musk voor de opheffing van de maatregelen. Ook de poging van de Tesla-baas om de SEC ervan te weerhouden documenten in te zien die gaan over zijn berichten op Twitter en de verkoop van aandelen en opties Tesla, strandde.

De schikking van Tesla met de SEC heeft te maken met eerdere tweets van Musk. Hij stelde in 2018 op Twitter dat hij Tesla van de beurs wilde halen. Tesla heeft uiteindelijk een boete betaald omdat Musk beleggers had misleid. Daarnaast moest hij zijn functie als voorzitter van het bedrijf opgeven voor een periode van drie jaar.

Musk vroeg de rechter vorige maand om een einde te maken aan het toezicht. Hij beweerde dat de SEC hem lastigvalt met buitensporig brede onderzoekseisen. Daarnaast zou de deal uit 2018 zijn recht op vrije meningsuiting schenden.

