Nintendo gaat een twintigtal SNES-games uitbrengen op zijn nieuwste console, de Nintendo Switch. De speelgoedmaker brengt ook een draadloze versie uit van zijn oude SNES controller.

Op de Switch, de nieuwste gameconsole van Nintendo, is het vanaf deze week mogelijk om een twintigtal oude SNES-games te spelen. Ze worden beschikbaar gemaakt via Switch Online, en zijn te downloaden voor leden met een betaald abonnement. Op de lijst van games prijken klassiekers als The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario World, Super Metroid, Star Fox, de eerste Super Mario Kart en Breath of Fire. Die zijn wel aangepast aan moderne tijden, ze komen met een 'rewind' functie, waardoor je snel terug kan beginnen waar je personage is doodgegaan, in plaats van het spel van nu af aan te moeten beginnen.

Om die games te spelen lanceert het bedrijf overigens ook een 'nieuwe' controller. Het gaat om een draadloze versie van de oude SNES-controller. Ook die kan alleen gekocht worden door abonnees, aan zo'n dertig euro per stuk. Een Switch Online abonnement kost ondertussen 4 euro per maand, of 20 euro per jaar.

Klassieke games zijn niet meer weg te slaan van hedendaagse consoles. Gamemakers spelen handig in op nostalgie door klassieke consoles zoals de PlayStation en de SNES door fysieke heruitgaven op de markt te brengen, of door de oude bibliotheek met games speelbaar te maken op nieuwere consoles. Nintendo maakte eerder ook al een reeks NES games (de voorganger van de iets beruchtere SNES) speelbaar voor Switch Online abonnees.