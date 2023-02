Twitter gaat de gratis toegang tot haar API dan toch niet helemaal schrappen. Er blijft een gratis versie voor wie een beperkt aantal tweets wil versturen.

Twitter had vorige week laten weten dat het vanaf 9 februari zou stoppen met de gratis API. Dat wil zeggen dat veel geautomatiseerde accounts (bots) zouden moeten betalen. Twitter wil daarmee spam verminderen en de kwaliteit van haar ecosysteem verhogen.

1.500 tweets per maand

Nu komt het met een meer genuanceerde boodschap. Eerst en vooral wordt de huidige gratis versie enkele dagen verlengd tot 14 februari. Nadien komt er een nieuwe gratis versie die tot 1.500 tweets per maand toelaat per single authenticated user token. Dat wil zeggen per bot of per twitteraccount, dus niet per ontwikkelaar.

Daarnaast komt er een betalende basistoegang tot de API, met toegang tot advertenties, voor honderd dollar per maand. Veel details over die versie zijn er nog niet, maar vermoedelijk gaat het hier onder meer om een versie waarmee je ook data van twitter kan halen in plaats van enkel zelf te tweeten.

Verder meldt de developer account van Twitter dat de Premium API wordt uitgefaseerd, waarbij het bedrijf aanraadt om de Enterprise versie te gaan gebruiken.

De nieuwe formules en prijzen staan voor alle duidelijkheid los van de gewone (menselijke) twitteraccounts. Zij kunnen nog steeds onbeperkt gratis tweeten en tweets lezen, of via Twitter Blue een betalende versie nemen met minder advertenties.

De strategiewijziging rond de API's maakte heel wat ontwikkelaars de afgelopen week bezorgd. Vooral wie een leuke tool aanbiedt op Twitter zonder inkomstenmodel, vreesde te moeten betalen, waarbij sommigen al waarschuwden dat ze dan zouden vertrekken. Toen gebruikers daarover klaagden bij eigenaar Elon Musk zei die al rekening te houden met een beperkte gratis versie die er nu ook komt.

