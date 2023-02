Twitter kondigde recent aan dat de gratis toegang tot haar API's binnenkort verdwijnt. Daardoor riskeren een hoop nuttige en grappige geautomatiseerde accounts te verdwijnen, maar zoals wel vaker op Twitter wordt de soep minder heet gegeten dan opgediend.

'Starting February 9, we will no longer support free access to the Twitter API, both v2 and v1.1. A paid basic tier will be available instead', klonk het vorige week op het developer account van Twitter. Die gratis toegang maakt dat ontwikkelaars relatief eenvoudig data van en naar Twitter kunnen sturen.

In de meest simpele vorm wil dat zeggen dat iemand met wat programmeerkennis een tool kan schrijven die automatisch dingen op Twitter post. Dat kan letterlijk een Raspberry Pi zijn die een foto tweet elke keer het kattenluik opent (zoals @daphneFlap), maar het laat ook toe om alle openbare tweets, of van een specifieke taal of locatie, in bulk te verzamelen voor analyse, wat voor wetenschappelijk onderzoek interessant kan zijn.

Niet de eerste keer

Thomas Winters, doctoraatsonderzoeker bij KU Leuven en FWO Vlaanderen, heeft een aantal van de populairste bots in (Nederlandstalig) België. Hij is de man achter TorfsBot (en Torfsbotornot), maar ook achter de tool Zoek Nieuws die je kan taggen om artikels te vinden over een bepaald onderwerp, en achter verschillende bots rond Samson & Gert die elk op hun eigen manier reageren op tweets en geautomatiseerd in gesprek gaan met elkaar. Hoe kijkt hij naar het verdwijnen van die gratis toegang?

'Het is niet de eerste keer dat Twitter dit aankondigt. Ook in 2018 werd al gezegd dat de API-toegang zou wegvallen, toen ging dat nog over versie 1.1, maar die is er nog altijd. Ik ga gewoon afwachten en kijken wat er effectief gaat gebeuren.'

Winters is ook sceptisch door de manier van communiceren en de vele nuances die Musk intussen heeft gemaakt. Zo liet de nieuwe eigenaar in eerste instantie weten dat hij dacht aan 100 dollar per maand voor toegang. Maar toen hij er door gebruikers op werd gewezen dat daardoor een hoop nuttige bots zouden verdwijnen, sprak hij ook van uitzonderingen of opties voor geverifieerde gebruikers. 'Musk sprak onder meer van een soort lightweight API komt die wel gratis blijft en waarmee je wel een aantal keer per dag kan tweeten, daar hoop ik wel op' zegt Winters.

Maar het argument van Musk dat het schrappen van de gratis API schadelijke bots zal weghalen gaat volgens Winters ook niet helemaal op. 'Hij beweert dat er nu geen verificatieproces is, dat klopt gewoon niet. Je moet wel degelijk eerst een developer account aanmaken en voor een project met een bot invullen wat je er mee gaat doen, en nadien is het ook een week wachten op goedkeuring.'

Dat Musk die toegang betalend wil maken zal volgens Winters net het omgekeerde effect hebben: 'Dan gaan minder nuttige of kunstzinnige bots waarschijnlijk er mee ophouden omdat hun makers er geen geld aan kwijt willen zijn. Tegelijk gaan bots met financiële motieven net wel willen betalen om hun ding te blijven doen op Twitter.'

De wijziging treft overigens niet alle geautomatiseerde accounts. Data News stak ook haar licht op bij... Data News-uitgever Roularta, want ook onze publicaties posten geautomatiseerd tweets om artikels te delen.

Dat gebeurt niet rechtstreeks via de API maar met andere tools zoals Echobox of SproutSocial die op hun beurt via een API toegang hebben tot Twitter. Momenteel is daar nog geen sprake dat die tools duurder worden of dat sommige zaken niet mogelijk zullen zijn na 9 februari.

Mastodon

Ook computerwetenschapper Jeroen Baert heeft zo'n bot puur ter entertainment. Op @DeJossen tweet zijn bot op willekeurige momenten een quote uit het toneelstuk De Jossen: Val en Revival der Saamhorigheid' van Tom Lanoye. Maar hij is formeel: als Twitter API-toegang betalend maakt, dan stopt de bot op Twitter.

'Ik heb hem pas aangepast zodat hij zowel op Twitter als op Mastodon post, dat is een avondje werk geweest maar ik weet dat er mensen zijn die de bot appreciëren. Maar ik ben niet van plan om geld te geven om op twitter te mogen, dan moeten ze DeJossen maar elders volgen.'

Winters heeft dezelfde redenering 'Ik wil mijn bots zo lang mogelijk online houden, maar niet tegen 1.200 euro per jaar. Ik hoop vooral op een uitzondering voor sommige bots, of een lichte versie van de API waarmee ik zelf verder kan. Iets waarmee ik 5x per dag kan posten werkt daar perfect, al valt dan mogelijk het replysysteem weg' (als je vandaag @torfsbot tagt krijg je een antwoord in de stijl van Rik Torfs).

Omzeilbaar?

Maar is een API absoluut nodig? Is het in tijden van virtuele omgevingen niet mogelijk om bots die enkel tweets posten (en dus geen data van Twitter zelf nodig hebben) te laten tweeten vanaf een browser, zoals mensen doen?

Winters: 'Je kan dat 'puppeteeren' als je wil. Maar Twitter heeft al jaren goede detectiesystemen tegen ongewenste bots. Toen ik Octaafbot lanceerde, werd die heel snel geband de eerste keer, simpelweg omdat die elke keer een heel gelijkaardige tekst tweette en antwoordde op andere accounts die hem nog niet volgden. Als je interface zich te fel als een bot gedraaid dan wordt je account geschrapt.'

'Voor veel dingen heb je geen API nodig, maar je bent wel afhankelijk van veel dingen. Als Twitter haar CSS of JavaScript aanpast, wat ze regelmatig doen om adblockers te omzeilen, dan wordt alles weer iets anders. Dat maakt dat je tool snel heel onbetrouwbaar wordt en dat je elke paar weken moet gaan updaten. Ook daarom wil je API access.'

Ook Baert heeft dezelfde redenering: 'Er bestaan testpakketten om browsers te emuleren die een site openen en clicks uitvoeren of tekst plakken. Dan lijkt het inderdaad alsof dat om een tweet van een mens gaat, maar het is meer moeite en het is niet ideaal.'

Maar het gaat niet alleen om bots ter entertainment benadrukt Winters. 'Er is ook academische toegang tot die API en een collega van mij gebruikt dat voor sentimentanalyse van miljoenen tweets over de avondklok (tijdens de coronacrisis, nvdr). Sluit je de gratis toegang tot die API's volledig af dan is dat ook een groot verlies voor de academische wereld, en die onderzoeken hebben net meer toegang tot de data van Twitter nodig dan een versie waar je hooguit zelf een geautomatiseerde tweet post.'

Toekomst onduidelijk

De grote vraag blijft hoe de toegang tot API's gaat veranderen. Er is op dit moment geen duidelijkheid over het prijsbeleid. Na de bekendmaking door Twitter dat de gratis API-toegang zou verdwijnen, sprak Musk van een betalende toegang van honderd dollar per maand. Maar nadien sprak hij ook van mogelijke uitzonderingen.

Op de ontwikkelaarspagina's van Twitter staan momenteel vier formules voor API-toegang vermeld, maar allen met de melding dat de prijs nog te bepalen is.

Wel lijkt het vast te staan dat elke wijziging er voor zal zorgen dat sommige nuttige bots de facto verdwijnen. In aankondiging op het nieuws lieten verschillende gebruikers al weten er mee te willen ophouden als ze moeten betalen. Maar ook een soort gratis basisversie van de API zal voor sommige service-gerelateerde bots onvoldoende zijn. Denk daarbij aan Thread Reader App of Remind me of this tweet. Die hebben veel meer nodig dan een handvol tweets per dag. Tegelijk zijn het gratis diensten zonder noemenswaardig inkomensmodel.

Het is niet ondenkbaar dat de plannen om de API betaalbaar te maken alsnog worden bijgestuurd. Het is de afgelopen maanden al meermaals voorgevallen dat Musk forse wijzigingen doorvoert die in praktijk er niet komen of anders uitdraaien, niet zelden omdat Musk niet altijd met kennis van zaken over zijn eigen platform communiceert.

