De Amerikaanse sociaalnetwerksite Twitter heeft in het tweede kwartaal onder de verwachtingen gepresteerd. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf heeft bekendgemaakt.

Twitter realiseerde in het tweede kwartaal een omzet van 1,18 miljard dollar, terwijl analisten hadden gerekend op 1,32 miljard dollar aan verkopen. Er kwamen 8,8 miljoen nieuwe gebruikers bij, wel conform de verwachtingen.

Twitter zelf verwijst naar macro-economische omstandigheden die wegen op de reclame-industie én naar de onzekerheid die is ontstaan rond de al dan niet overname van het bedrijf door Elon Musk. Twitter en Musk zullen tegenover elkaar in een rechtszaal staan na de afgeketste overname van de berichtendienst. De miljardair ziet af van de overname van de berichtendienst, na een discussie over het aantal nepaccounts.

Dalende reclame-inkomsten spelen momenteel meerdere sociale media parten. Eerder moest ook Snap, het moederbedrijf van Snapchat, teleurstellende kwartaalcijfers bekendmaken.

