De nieuwgekozen president Joe Biden krijgt na de inauguratie op 20 januari 2021 toegang tot alle Amerikaanse presidentiële Twitter-accounts. De berichtendienst heeft verklaard de accounts over te dragen aan Biden, ongeacht of president Donald Trump zijn verlies toegeeft.

'Twitter is zich actief aan het voorbereiden om de overgang binnen het Witte Huis te ondersteunen', zei een Twitter-vertegenwoordiger het voorbije weekend. 'Net zoals tijdens de presidentiële overgang in 2017 verloopt ook dit proces in nauw overleg met verschillende instanties.'

Ook account van First Lady

Niet alleen krijgt Biden met ingang van 20 januari toegang tot het officiële presidentsaccount @POTUS, ook andere Witte Huis-accounts, zoals die van de First Lady, worden overgedragen.

Donald Trump heeft nooit actief gebruik gemaakt van het presidentsaccount, dat bijna 33 miljoen volgers heeft. De president twittert altijd vanaf zijn eigen persoonlijke account, dat zo'n 89 miljoen volgers telt. Tijdens de Amerikaanse verkiezingen markeerde Twitter meerdere tweets van president Trump met een waarschuwing voor eventueel onjuiste informatie.

