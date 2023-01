Berichtendienst Twitter heeft erkend dat de afsluiting van externe apps bewust is gebeurd. In een tweet van het account waarmee Twitter ontwikkelaars op de hoogte houdt, meldt het bedrijf dat 'al langer bestaande regels' rond de toegang voor externe apps gehandhaafd blijven. Onduidelijk is wat die regels precies zijn.

Veel externe apps om Twitter mee te gebruiken, die soms al meer dan tien jaar bestaan, werden donderdag plots afgesloten. De Amerikaanse site The Information zag interne communicatie van Twitter in en meldde in het weekend al dat het bedrijf van miljardair Elon Musk dat bewust had gedaan. Dat zou ermee te maken hebben dat Twitter gebruikers van externe apps geen advertenties kan voorschotelen. Maar vanuit Twitter bleef het stil.

Softwarebedrijf Tapbots reageerde inmiddels op de tweet van Twitter. Dat bedrijf zag zijn app Tweetbot afgesloten worden. 'Tweetbot bestaat al tien jaar en we hebben ons altijd aan de regels van Twitter gehouden. Als er een bestaande regel is waar we niet aan voldoen, zouden we dat graag alsnog doen, als dat tenminste mogelijk is', schrijft het bedrijf in een eigen tweet. 'Maar we moeten dan wel weten over welke regel het gaat.'

Tweetbot has been around for over 10 years, we've always complied with the Twitter API rules.



If there's some existing rule that we need to comply with, we'd be happy to do so, if possible. But we do need to know what it is...@TwitterDev, you know how to reach us. https://t.co/RujogIjRvx — Tapbots (@tapbots) January 17, 2023

