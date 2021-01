Twitter heeft de pagina van Donald Trump permanent opgeschort. Het bedrijf doet dat 'wegens het risico op verder aanzetten tot geweld', zegt het in een mededeling. Ondertussen vraagt de eerste Republikeinse senator om Trumps ontslag.

Twitter zegt recente tweets van @realDonaldTrump 'en de context er rond - in het bijzonder hoe ze worden ontvangen en geïnterpreteerd op en naast Twitter' grondig te hebben bekeken.

Na de bestorming van het Capitool had Twitter de president al voor 12 uur van het platform verbannen. Op Facebook is de pagina van Trump inmiddels voor 'onbepaalde duur', maar al zeker voor twee weken, opgeschort.

Lisa Murkowski eist ontslag

De Republikeinse senator Lisa Murkowski roept haar partijgenoot Donald Trump op om ontslag te nemen als president. 'Ik wil dat hij opstapt. Ik wil hem weg. Hij heeft genoeg schade aangericht', zei ze aan de krant Anchorage Daily News uit haar thuisstaat Alaska.

Murkowski is de eerste Republikein in de Senaat die Trump openlijk weg wil. Sinds de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw door aanhangers van de president, woedt een debat over het al dan niet opstarten van de afzettingsprocedure. Het lijkt erop dat de steun voor die zogenaamde impeachment groeit in het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten in de meerderheid zijn, maar niet in de Senaat, waar de Republikeinen nu nog de meerderheid hebben. Beide kamers moeten instemmen met een afzetting.

Het Witte Huis wil niet dat het zo ver komt. 'Een politiek gemotiveerde impeachment tegen een president in de laatste 12 dagen van zijn termijn, zal ons fantastische land enkel verder verdelen', stelde een woordvoerder van de president.

