Twitter heeft zijn algoritmische tijdlijn, heel even, standaard gemaakt. De beslissing werd na kritiek snel weer teruggedraaid.

Korte-berichtendienst experimenteert al sinds 2015 met een algoritmische tijdlijn, die gebruikers de 'belangrijkste' tweets moet laten zien. Die feed post tweets op basis van wat het algoritme denkt dat je leuk vindt, en herhaalt onder meer populaire postjes en tweets die anderen 'geliked' hebben.

En ook al zo lang zijn gebruikers daartegen. In 2016 moest het bedrijf al terugkomen op een beslissing om de algoritmische tijdlijn te gebruiken in tegenstelling tot een klassieke chronologische, die gewoon de tweets oplijst van mensen die je volgt, met de recentste bovenaan.

Lees ook: Twitter gaat chronologische tijdlijn terug invoeren

In 2022 probeert Twitter dat dus nog eens. Het bedrijf zette vorige week, op iOS, de algoritmische suggesties standaard aan en kreeg daar meteen zoveel kritiek op dat het dat experiment na enkele dagen weer afvoerde. Een systeem dat niet gebruik maakt van chronologie zou het onder meer bijzonder lastig maken om snel veranderende nieuwsfeiten, zoals momenteel in Oekraïne, op de voet te volgen.

Het bedrijf lijkt het echter nog niet helemaal op te geven. 'We horen je, enkelen van jullie willen altijd de laatste tweets eerst zien', zegt Twitter in een tweet, met de belofte dat het naar andere opties blijft zoeken.

Korte-berichtendienst experimenteert al sinds 2015 met een algoritmische tijdlijn, die gebruikers de 'belangrijkste' tweets moet laten zien. Die feed post tweets op basis van wat het algoritme denkt dat je leuk vindt, en herhaalt onder meer populaire postjes en tweets die anderen 'geliked' hebben.En ook al zo lang zijn gebruikers daartegen. In 2016 moest het bedrijf al terugkomen op een beslissing om de algoritmische tijdlijn te gebruiken in tegenstelling tot een klassieke chronologische, die gewoon de tweets oplijst van mensen die je volgt, met de recentste bovenaan. In 2022 probeert Twitter dat dus nog eens. Het bedrijf zette vorige week, op iOS, de algoritmische suggesties standaard aan en kreeg daar meteen zoveel kritiek op dat het dat experiment na enkele dagen weer afvoerde. Een systeem dat niet gebruik maakt van chronologie zou het onder meer bijzonder lastig maken om snel veranderende nieuwsfeiten, zoals momenteel in Oekraïne, op de voet te volgen. Het bedrijf lijkt het echter nog niet helemaal op te geven. 'We horen je, enkelen van jullie willen altijd de laatste tweets eerst zien', zegt Twitter in een tweet, met de belofte dat het naar andere opties blijft zoeken.