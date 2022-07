Berichtendienst Twitter is samen met enkele lokale Indiase providers een rechtszaak gestart om de nieuwe strenge internetwetgeving in India aan te kaarten. Die zou een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting vormen.

Sinds de invoering van een nieuwe, strenge internetwetgeving moet Twitter berichten offline halen op verzoek van de overheid. Volgens de berichtendienst wordt die echter misbruikt door lokale machthebbers. Het gaat dan bijvoorbeeld over berichten die kritiek hebben op het overheidsbeleid, of die protesterende boeren steunen, die moeten worden verwijderd. Wanneer een bedrijf weigert berichten te verwijderen, kunnen de directeuren van het bedrijf zelf aangeklaagd worden.

Met zijn aanklacht wil Twitter nu dat het Indiase hooggerechtshof van Karnataka bekijkt of enkele van deze verzoeken net verder gaan dan wat de wet toelaat, en of ze politiek gemotiveerd zijn. De klacht komt er ook een week nadat Freedom House, een Amerikaanse nonprofit, een rapport vrijgaf waarin het meldt dat internetvrijheid in India sterk is gedaald de voorbije jaren. Twitter zou gevraagd zijn berichten over dat rapport te verwijderen.

Huiszoekingen

Twitter is al vaker in aanvaring gekomen met de Indiase overheid. Eerder weigeringen van Twitter om content offline te halen leidden al tot huiszoekingen in de kantoren van het bedrijf. De regering van premier Narendra Modi probeert al enkele jaren de controle over het internet in het land te vergroten, onder meer door kritische berichten te verwijderen. Nieuwe wetgeving eist ook dat bedrijven gebruikersgegevens opslaan, een reden waarom meerdere VPN-diensten het land ondertussen verlaten hebben.

