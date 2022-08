Musk mag de documenten van voormalig topman Kayvon Beykpour inkijken. Documenten van 21 andere Twitter toplui die Musk wilde krijgen, blijven verzegeld.

De rechter in de aanhoudende zaak tussen Twitter en Elon Musk heeft het berichtenbedrijf bevolen om informatie van voormalig topman Kayvon Beykpour vrij te geven. Musk zegt dat hij die informatie wil gebruiken om het percentage nepaccounts op Twitter te berekenen. Hij had persoonlijke documenten van nog 21 andere toplui gevraagd, maar die vraag wijst de recther af.

Wel overhandigd worden de documenten van Kaybon Beykpour, het voormalige hoofd van Twitters consumer product group. Hij werd in mei bij Twitter ontslagen, net nadat het bedrijf een overname-akkoord bereikte met Musk. De miljardair stelt dat documenten van Beykpour nodig zijn voor het bepalen van het aantal spam- en botaccounts op Twitter.

Lees ook: Rechtszaak tussen Elon Musk en Twitter in oktober van start

Elon Musk is met Twitter in een juridische strijd verwikkeld over de overname van het platform. Hij bracht eerder een bod van 44 miljard dollar uit op Twitter, waarmee het platform akkoord ging. De miljardair trok zich op het laatste moment echter terug uit de deal en beschuldigt Twitter er nu van geen duidelijkheid te geven over het aantal spam- en botaccounts op het platform. Twitter daagde Musk hierop voor de rechter om doorgang van de overname af te dwingen. Musk klaagde op zijn beurt Twitter aan voor fraude.

In samenwerking met Dutch IT Channel

De rechter in de aanhoudende zaak tussen Twitter en Elon Musk heeft het berichtenbedrijf bevolen om informatie van voormalig topman Kayvon Beykpour vrij te geven. Musk zegt dat hij die informatie wil gebruiken om het percentage nepaccounts op Twitter te berekenen. Hij had persoonlijke documenten van nog 21 andere toplui gevraagd, maar die vraag wijst de recther af. Wel overhandigd worden de documenten van Kaybon Beykpour, het voormalige hoofd van Twitters consumer product group. Hij werd in mei bij Twitter ontslagen, net nadat het bedrijf een overname-akkoord bereikte met Musk. De miljardair stelt dat documenten van Beykpour nodig zijn voor het bepalen van het aantal spam- en botaccounts op Twitter.Elon Musk is met Twitter in een juridische strijd verwikkeld over de overname van het platform. Hij bracht eerder een bod van 44 miljard dollar uit op Twitter, waarmee het platform akkoord ging. De miljardair trok zich op het laatste moment echter terug uit de deal en beschuldigt Twitter er nu van geen duidelijkheid te geven over het aantal spam- en botaccounts op het platform. Twitter daagde Musk hierop voor de rechter om doorgang van de overname af te dwingen. Musk klaagde op zijn beurt Twitter aan voor fraude.In samenwerking met Dutch IT Channel