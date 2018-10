Twitter mogelijk in strijd met GDPR

Twitter wordt onderzocht door de privacycommissie van Ierland, waar het zijn Europese hoofdzetel heeft. Dat schrijft Fortune. Volgens klachten aan de commissie zou Twitter zich niet houden aan de GDPR, de privacyregels die sinds mei in Europa van kracht zijn.

Die tellen onder meer dat Europese internetgebruikers bedrijven kunnen vragen welke gegevens over hen verzameld worden, en het bedrijf in kwestie is dan verplicht daar een antwoord op te geven. Twitter zou dat echter nalaten.

Zo wilde Michael Veale, een onderzoeker aan University College London, weten welke gegevens er verzameld worden wanneer gebruikers op een van de vele links klikken die naar externe sites verwijzen op het platform. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld een nieuwsartikel op Twitter gooit, gebruikt het sociael netwerk zijn eigen tool om die link in te korten en te volgen welke artikels populair zijn, en of er eventueel malware in zit.

Veale wilde echter weten wat die tool bijhoudt over de gebruikers zelf. En dat kon, of wilde, Twitter hem niet vertellen. Volgens het bedrijf zou het te veel moeite kosten om die informatie op te vragen, aldus Veale. Als dat waar blijkt, is het bedrijf in strijd met de GDPR-regelgeving.

.@DPCIreland have confirmed to me that they are launching an official statutory investigation into a potential breach of the GDPR by @twitter re refusing access to metadata from https://t.co/sZyJ25god1 URL clicks, based on my recent filing to them. They envisage engaging @EU_EDPB pic.twitter.com/lbzxdIdCgX — Michael Veale (@mikarv) October 12, 2018

Het is meteen een van de eerste keren dat Twitter door een privacy-autoriteit wordt onderzoek in Europa. Gelijkaardige bedrijven, zoals Facebook en Google, waren eerder al het onderwerp van meerdere onderzoeken, en meerdere boetes. Of Twitter ook miljoenen euro's gaat moeten neertellen, is nog niet meteen duidelijk.