Tesla-topman Elon Musk heeft een belang gekocht van 9,2 procent in Twitter. Daarmee is hij de grootste aandeelhouder van in het bedrijf. Hij startte meteen een peiling over een redigeerknop.

Volgens een document dat werd ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft Musk 73,5 miljoen aandelen van Twitter gekocht. Berekend op basis van de prijs van het aandeel bij sluiting van de beurs vrijdag, gaat het om een investering van 2,9 miljard dollar.

Een van de eerste dingen die hij deed na de aankoop, is het houden van een Twitter-peiling met de vraag of mensen iets zien in een optie om berichten na publicatie te redigeren. Musk is een van de bekendste Twittergebruikers, met meer dan 80 miljoen volgers, maar hij creëert ook regelmatig polemieken over en via het platform. De aankoop komt er dan ook zowat een week nadat Musk publiekelijk overwoog om een eigen platform te starten, waar zijn vrijheid van meningsuiting meer zou worden verdedigd. Het lijkt er dus een beetje op dat Musk nu vooral zichzelf wat meer controle over zijn favoriete platform heeft gekocht.

De berichten van Elon Musk over zijn eigen bedrijf moeten in principe door juristen worden gecontroleerd, nadat hij in het verleden meermaals grote koersschommelingen veroorzaakte met een tweet. In 2018 meldde hij bijvoorbeeld via Twitter dat hij genoeg geld had om Tesla van de beurs van New York te halen, zonder daarvoor bewijzen te geven. In februari startte de Amerikaanse overheid nog een onderzoek naar handel in voorkennis, omdat Elon's broer Kimbal aandelen had verkocht, enkele dagen voordat Elon zelf de waarde van die aandelen naar beneden haalde met een tweet.

