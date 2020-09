De berichtendienst zal vanaf volgende week misleidende of onjuiste informatie verwijderen of voorzien van een waarschuwing.

Het berichtenplatform zal tweets aanpakken met onbewezen theorieën over verkiezingsfraude of misleidende informatie over de uitslagen. Ook is een ingreep mogelijk bij voortijdige opeising van de verkiezingsoverwinning of bij oproepen tot 'onwettig gedrag om een vreedzame machtsoverdracht te verhinderen'.

Vorige week kwam Facebooks oprichter Mark Zuckerberg ook al met plannen om desinformatie tijdens de verkiezingen te bevechten en lichtte hij een plan toe voor als er op verkiezingsavond geen officiële winnaar kan worden aangewezen.

