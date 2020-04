Berichtenapp Twitter heeft de functie waarmee je de inhoud van tweets via sms kreeg toegezonden uitgezet. Ze werkt nu alleen nog in een klein aantal landen waar de optie nog vaak wordt gebruikt.

Daarmee komt een einde aan een van de wortels van de dienst. Twitter was oorspronkelijk namelijk gebouwd om via sms te werken. Daar komt bijvoorbeeld de karakterlimiet van 140 tekens vandaan die Twitter lang heeft aangehouden.

In de jaren sinds zijn ontstaan is mobiel data echter veel beter geworden, en het berichtenplatform wordt nu bijna exclusief over het internet gebruikt. Twitter verwijderde in september vorig jaar al de mogelijkheid om tweets te schrijven via sms, omdat de functie beveiligingsproblemen had. De functie werd toen gebruikt om de account van Twitter CEO Jack Dorsey te hacken en tweets uit te sturen in zijn naam.

Nu wordt ook het ontvangen van tweets via sms uitgefaseerd, met uitzondering van 'enkele landen' waar connectiviteit lastig kan zijn. Onder meer India zou bij de uitzonderingen zitten waar de functie nog vaak nodig blijkt. Het land heeft de regio Kasjmir dan ook maanden zonder internet gezet.

