Twitter gaat voorlopig dan toch geen inactieve accounts verwijderen. Het bedrijf had dat eerder aangekondigd, maar stootte daarbij op protest, onder meer van mensen die de accounts van overledenen wilden behouden.

Twitter gaat wachten met zijn grote schoonmaak tot het een manier heeft gevonden om de accounts van overledenen te herdenken. "Dit hadden we over het hoofd gezien. We zullen geen inactieve accounts verwijderen tot we een nieuwe manier hebben gevonden om gebruikers te herdenken", laat Twitter nu weten. Twitter biedt ook excuses aan "voor de verwarring".

Twitter wil slapende accounts verwijderen, om zo gebruikersnamen vrij te maken. Accounts die al meer dan een half jaar niet gebruikt zijn, zouden weg moeten. Die opruimactie had op 11 december moeten beginnen en zou waarschijnlijk enkele maanden hebben geduurd. Wie deleten wilde voorkomen, zou moeten inloggen op het account. Het is niet bekend om hoeveel accounts het zou zijn gegaan.