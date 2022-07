Els Bellens is redactrice bij Data News.

De berichtendienst lijkt te maken te hebben met een erg zware storing die zowel de app als de website treft.

Twitter is donderdag zo'n drie kwartier uit de ether geweest. Gebaseerd op tienduizenden rapporten bij Downdetector, hadden gebruikers moeite om de mobiele app en de website te gebruiken. De site zelft laadt nog wel, maar je kan niet inloggen. De problemen lijken niet beperkt te zijn tot een specifieke regio. De problemen startten rond 14u05 en lijken sinds 14u50 weer van de baan.

Het is sinds februari geleden dat de site nog met een grote storing te maken kreeg. Het bedrijf gaat echter door woelige wateren de laatste weken, nadat miljardair Elon Musk eerst een contract tekende om Twitter over te nemen, en dat nadien weer wilde afbreken. Beide partijen staan momenteel voor een rechtszaak.

Twitter is donderdag zo'n drie kwartier uit de ether geweest. Gebaseerd op tienduizenden rapporten bij Downdetector, hadden gebruikers moeite om de mobiele app en de website te gebruiken. De site zelft laadt nog wel, maar je kan niet inloggen. De problemen lijken niet beperkt te zijn tot een specifieke regio. De problemen startten rond 14u05 en lijken sinds 14u50 weer van de baan. Het is sinds februari geleden dat de site nog met een grote storing te maken kreeg. Het bedrijf gaat echter door woelige wateren de laatste weken, nadat miljardair Elon Musk eerst een contract tekende om Twitter over te nemen, en dat nadien weer wilde afbreken. Beide partijen staan momenteel voor een rechtszaak.