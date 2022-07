De ritjesdienst treft een schikking met de Amerikaanse overheid omdat het mensen met een handicap te lang liet wachten en te veel aanrekende voor een rit.

Uber gaat zo'n 65.000 passagiers met een handicap uitbetalen. Het Department of Justice van de Verenigde Staten meldt in een mededeling dat het een schikking met het bedrijf heeft getroffen. De dienst overtrad de regels rond discriminatie van mensen met een handicap. Het bedrijf rekende hen extra wachttijden aan omdat ze meer tijd nodig hadden om een wagen in te stappen. Dat is discriminerend, aldus de Amerikaanse Justitie.

De volgende twee jaar zal Uber ook geen wachttijden aanrekenen voor geregistreerde mensen met een handicap. De zaak werd vorig jaar door de overheid aangekaart. In een mededeling noemde Uber ze toen nog verrassend en teleurstellend. Het bedrijf zegt dat het zijn procedure is om wachttarieven terug te betalen wanneer een passagier met een handicap hen daarop wijst. Het platform biedt toegankelijke ritjes aan, soms met assistentie, maar dat is niet in elke stad het geval.

