In zijn resultaten moet Uber, na een coronakwartaal, 1,8 miljard dollar aan verlies optekenen. Alleen de thuisleveringsdiensten van het bedrijf doen het goed.

Leveringsdiensten verdubbelden voor Uber in het voorbije kwartaal, terwijl ritjesdiensten met 75 procent daalden. Op zich is dat, voor een kwartaal waarin grote delen van de wereld in 'lockdown' waren, niet zo vreemd, maar de grootorde blijft opvallend.

Inkomsten uit de ritjesdienst van Uber daalden van 12,2 miljard in hetzelfde kwartaal vorig jaar, naar 3 miljard dit jaar. Dat kon niet worden goedgemaakt door de boomende leveringsdiensten. Inkomsten uit aan-huis-leveringen verdubbelden wel, van 3,4 miljard naar 7 miljard dollar in het voorbije kwartaal. In totaal tekent het bedrijf 1,8 miljard dollar aan verlies op. Voor Uber is dat echter 'normaal'. Uitgaven voor grote overnames niet meegerekend, bloedt het bedrijf al enkele jaren zo'n miljard dollar per kwartaal.

Dat gaat ook niet meteen veranderen. Hoewel CEO Khosrowshahi in 2019 nog aangaf dat het bedrijf eind dit jaar winst zou beginnen genereren, heeft de pandemie daar een stokje voor gestoken. Vorig jaar was de ritjesdienst van het bedrijf min of meer winstgevend, maar zaten er grote verliezen op Uber Eats, de leveringsdiensten van Uber. Nu is het andersom, maar Uber Eats is (momenteel) een pak kleiner dan de ritjesdienst was.

In mei ontsloeg het bedrijf 3.700 mensen om zijn verliezen in te perken, na eerdere ontslagrondes in 2019. Het bedrijf heeft echter zo'n 8 miljard dollar aan cash uit eerdere investeringen, en kan dus nog even verder.

